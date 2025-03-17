Совет ЕС одобрил предоставление Украине транша в 3,5 млрд евро 2 17.03.2025, 13:07

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Украина успешно продемонстрировала, что выполнила 13 различных шагов.

Украина вскоре получит около 3,5 млрд евро после того, как Совет ЕС одобрил третий платеж безвозвратных грантов и кредитов в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщили в Совете ЕС.

С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд евро в рамках программы с момента вступления ее в силу год назад.

«Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина успешно продемонстрировала, что выполнила 13 различных шагов. Среди них, в частности, проведение реформ, направленных на увеличение использования возобновляемых источников энергии; повышение автономии энергетического регулятора; упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС; принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая обезвреживание противопехотных мин на сельскохозяйственных территориях); продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

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