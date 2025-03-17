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В Беларуси зафиксирован первый случай гибели ребенка от вейпа

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  • 17.03.2025, 13:06
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В Беларуси зафиксирован первый случай гибели ребенка от вейпа

Трагедия произошла в Дзержинске.

В Беларуси зафиксирован первый случай гибели ребенка от использования устройства для испарения курительных жидкостей (вейпа), сообщил на пресс-конференции 17 марта в Минске замначальника отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.

Трагедия произошла в Дзержинске (Минская область) 13 марта.

«Зафиксирована смерть 16-летней девочки. За несколько минут до этого она в компании друзей парила вейп. В результате этого она почувствовала себя плохо и потеряла сознание», — отметил спикер.

По словам представителя МВД, ежегодно милиция фиксирует случаи доставления в больницы детей, которые вдыхали пары с помощью вейпов.

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