У летевшего из Москвы самолета «Белавиа» отказала важная система 4 17.03.2025, 13:14

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иллюстративное фото Charter97.org

Командир решил продолжать полет до Минска.

В ночь на 17 марта у возвращавшегося из Москвы самолета «Белавиа» отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS), пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Отказ системы случился в воздухе в 75 км южнее российского Ржева на высоте примерно в 8 км.

Командир решил продолжать полет до Минска. Посадка прошла благополучно — в 0.35. Помощь не требовалась.

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