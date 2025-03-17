У летевшего из Москвы самолета «Белавиа» отказала важная система

У летевшего из Москвы самолета «Белавиа» отказала важная система4
- 17.03.2025, 13:14
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Командир решил продолжать полет до Минска.
В ночь на 17 марта у возвращавшегося из Москвы самолета «Белавиа» отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS), пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Отказ системы случился в воздухе в 75 км южнее российского Ржева на высоте примерно в 8 км.
Командир решил продолжать полет до Минска. Посадка прошла благополучно — в 0.35. Помощь не требовалась.