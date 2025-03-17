Над Путиным сгущается темнота 3 Telegram-канал «Сито Сократа»

17.03.2025, 13:27

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Фото: Getty Images

Российская матрешка напоминает одну из основных кегль в геополитическом боулинге Трампа.

Два месяца Трампа в Белом доме стали подобием переворота для внешней политики США, которая проходит масштабные трансформации, если не период кардинальной ломки. В разных частях мира новый курс Белого дома, который является отходом от модели: помощь союзникам, сдерживание противников, воспринимается с большой озадаченностью. Если кто-то думает, что непредсказуемость и подобный хрущевскому волюнтаризм Трампа ошеломили только лишь западный блок — крупно ошибаются. Тревогой проникнуты элиты враждебных США государств, включая пресловутого Путина.

Продвижение концепта America first — главный мотив текущих шагов людей Трампа, дабы предъявить его избирателям к первым сто дням его администрации ощутимые результаты, указывающие на приоритетность именно самой Америки в системе новых ценностных координат. Это проливает свет на меры тарифной войны против Канады, Китая, ЕС, Мексики. Вот только пока эффекты предпринимаемых хаотичных акций не дают однозначных результатов. Только Мехико прогнулось под трампистов, а вот другие торговые оппоненты сопротивляются, и в результате с начала марта американский рынок акций потерял 5 трлн долларов стоимости. Хотя кто-то видит в данном схлопывании признаки оздоровления от спекуляционных эффектов. Противники тарифных войн напоминают о похожих мерах республиканской администрации Гувера (1929-1933), которая только усугубила ситуации в годы великой депрессии.

Кроме сферы торговли новая команда Белого дома разыгрывает карту возрождения американского гегемонизма. Здесь и Канада, как 51 штат, и обсуждение аннексии Гренландии, которая способна перерасти в конфликт двух членов НАТО.В Москве без особого энтузиазма взирают на происходящее. Ведь кто-кто, а Путин знает кого именно косплеит Трамп. Сейчас на фоне гренландского вопроса в Кремле всерьез думают над последствиями попытки противозаконной аннексии части территории Украины, которую не признал никто в мире. Однако «приростание» чужой землей теперь подобно кости в горле у путинцев.

Поскольку американцы сами взяли на вооружение идею ирредентизма, и стремятся её легализовать, то Россия в капкане. Китайцы, турки, казахи, и некоторые европейские соседи, и те самые американцы, имеют массу озвученных территориальных претензий и большое количество скрываемых планов перекроить Россию.А она ведь изрядно ослабла, если даже Лукашенко позволяет себе остроты в адрес Путина о нежелании присоединять Россию к Беларуси. Шутка ложь, да в ней намек. Потому прорыв российской армии в Судже выглядит не победой, а драмой, ведь весь мир видит выдохшуюся Россию, измотанную своей агрессией и готовую идти на поводу Трампа в части его программы мира без особых твердых выигрышей для РФ. Пусть США переходят в разряд нейтральных держав по отношению к Москве, но Европа готовится стать под ружье и самостоятельно работать над сдерживанием путинцев.

Так российская хищническая политика вызвала аппетит у игроков более высоко порядка, и Россия уже рассматривается ими как часть меню. Здесь уже вскрылись два явных мощных негативных сигнала путинской группировке. Во-первых, это события в Сербии, где разворачивается народная антикоррупционная революция против друга Путина президента Вучича. Миллион демонстрантов на улицах Белграда – сигнал о реальности повторения подобной революции на московских площадях по мере выхода РФ из режима военного времени. Во-вторых, Пентагон громит прокси-союзников Ирана в Йемене. Ракетные удары по хуситам – продолжение курса на военный разгром Ирана, который входит в число ближайших союзников РФ.

После всего озвученного России не приходится ждать чего-то хорошего, темнота неопределенности над Путиным только все больше сгущается. Российская матрешка напоминает одну из основных кегль в геополитическом боулинге Трампа.

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