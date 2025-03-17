Картину, которой 300 лет, незаконно везли в Беларусь

Картину, которой 300 лет, незаконно везли в Беларусь3
- 17.03.2025, 13:29
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Эксперты признали ее культурной ценностью.
Три картины, признанные культурными ценностями, нелегально ввозили в Беларусь, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на пресс-службу Таможенного комитета.
Произведения искусства прибыли из Швейцарии, в Беларусь их ввозили через белорусско-латвийскую границу. Автомобиль, в котором прибыли картины среди сборного груза досматривали минские таможенники. Картины не были указаны в сопроводительных документах.
Эксперт таможенной лаборатории признал все картины культурными ценностями. Экспертиза установила, что картина с изображением Божьей Матери принадлежит кисти итальянского художника Анарио Маринари и датируется второй половиной XVII — началом XVIII века. Средняя стоимость произведения на мировом рынке составляет более 5 тысяч долларов США.
Общую стоимость картин оценили в сумму более 7 тысяч долларов США.
На перевозчика составили административный протокол. Картины вернули получателю после уплаты причитающихся таможенных платежей.
Общую стоимость картин оценили в сумму более 7 тысяч долларов США.
На перевозчика составили административный протокол. Картины вернули получателю после уплаты причитающихся таможенных платежей.