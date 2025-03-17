В Каменной Горке на продажу выставили дом почти за миллион долларов 10 17.03.2025, 13:45

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За что просят такие деньги.

В деревне Каменная Горка — напротив микрорайона многоэтажек — выставлен на продажу очень интересный особняк. Это современный дом с брутальным интерьером внутри. Черный, серый и белый цвета заполонили все комнаты. Тепло вносят деревянные предметы, мягкий свет и солнце, которое проникает в огромные окна. Гостиная, например, вообще с двух сторон окружена панорамным видом. На участке также имеется отдельное здание, его предлагают использовать под кабинет, летнюю кухню или баню, пишет Realt.

В деревне Каменная Горка, что располагается по другую сторону от МКАД и одноименного микрорайона продается шикарный дом. Он монолитный, с колоннами и фундаментом глубиной в 2 м. Особняк площадью почти в 243 квадрата построен по современному проекту с панорамными окнами. Кровля с изоляцией, вентиляционный фасад с плиткой Keramo Marazzi.

Снаружи и внутри дом выглядит брутальным. Он отделан в темных оттенках. Для этого здесь использовалась плитка Villeroy & Boch, краска Tikkurila и Caparol.

Площадь между собой разделили гостиная с зоной кухни, которые заняли почти половину площади дома, а это 114,8 метра. Также есть мастер-спальня с гардеробной и большой ванной комнатой, две гостевые спальни, кабинет, гостевой санузел, гардеробная у входа и кладовая.

На общем фоне сильно выделяется гостиная, которая с двух сторон окружена панорамными окнами (Alutex с энергосберегающим стеклом). Кстати, высота потолков в варьируется от 3,93 м до 4,46 м. Благодаря этому в помещения поступает много естественного света. Мягче интерьер делает теплая подсветка.

Из гостиной можно выйти на террасу.

В комнатах есть встроенная мебель из шпона «экзотический эвкалипт» и техника брендов AEG, SMEG, винный холодильник TEMPTECH. Столешница выполнена из натурального камня. Кровати сделаны на заказ, матрасы из латекса с массажной системой.

Отапливается дом на газу, с помощью котла Vaillant. Поддерживают температуру теплые полы, напольные конвекторы и радиаторы.

Вода поступает из скважины. Работает биостанция для местной канализации. В доме установлена промышленная вентиляция и система кондиционирования (Gree). Электрооборудование от Schneider Electric.

Подогревом пола, шторами и освещением управлять можно благодаря системе умный дом.

На участке в 10 соток кроме дома есть здание площадью в 55 квадратных метров. Там авторы объявления предлагают сделать баню, кабинет или летнюю кухню.

Территория огорожена высоким металлическим забором с жалюзи и 3D-сеткой. Въездные ворота в гараж идут с электроуправлением Hormann.

Особняк оценили в 960 тысяч долларов.

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