В Кремле подтвердили дату разговора Путина и Трампа 7 17.03.2025, 13:57

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Фото: AP

При этом Песков не стал раскрывать темы беседы.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.

Об этом Песков заявил на брифинге в понедельник, 17 марта, пишут российское пропагандистские СМИ.

При этом Песков не стал раскрывать темы разговора Трампа и Путина.

16 марта Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с Путиным. По его словам, они обсудят предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, а также контроль над Запорожской АЭС и территориальные уступки.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил Трамп.

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