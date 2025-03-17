В Кремле подтвердили дату разговора Путина и Трампа7
- 17.03.2025, 13:57
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При этом Песков не стал раскрывать темы беседы.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.
Об этом Песков заявил на брифинге в понедельник, 17 марта, пишут российское пропагандистские СМИ.
При этом Песков не стал раскрывать темы разговора Трампа и Путина.
16 марта Трамп заявил, что во вторник планирует провести разговор с Путиным. По его словам, они обсудят предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, а также контроль над Запорожской АЭС и территориальные уступки.
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил Трамп.