В России национализировали крупнейшего производителя свинца

В России национализировали крупнейшего производителя свинца2
- 17.03.2025, 14:10
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Завод забрали у экс-депутата.
Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% акций горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл», который является одним из крупнейших производителей свинцового концентрата в России, сообщает «Коммерсантъ».
Иск о национализации предприятия подавал замгенпрокурора Игорь Ткачев, утверждая, что имущество было получено коррупционным путем. В числе ответчиков был предприниматель и экс-депутат Госдумы РФ Эдуард Янаков. Суд согласился с позицией надзорного ведомства.
«Дальполиметалл» является стратегическим предприятием. Его продукция — свинцовый и цинковый концентрат — используется для производства боеприпасов и военной техники. Активы комплекса оцениваются в 32 млрд рублей, с запасами рудников стоимостью 270 млрд рублей. В последнее время финансовая ситуация в «Дальполиметалле» ухудшилась. В 2023 году его чистый убыток составил 165,5 млн рублей притом, что годом ранее он имел чистую прибыль в 101,1 млн рублей.
Выручка практически не изменилась (3,63 млрд рублей). В феврале 2025 года на предприятии ввели процедуру наблюдения из-за долгов, превышающих общую сумму активов на 1 млрд рублей, и многочисленных исков о банкротстве от контрагентов. Например, Сбербанк хочет взыскать с него 1,72 млрд рублей.