В России национализировали крупнейшего производителя свинца 2 17.03.2025, 14:10

2,646

Завод забрали у экс-депутата.

Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% акций горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл», который является одним из крупнейших производителей свинцового концентрата в России, сообщает «Коммерсантъ».

Иск о национализации предприятия подавал замгенпрокурора Игорь Ткачев, утверждая, что имущество было получено коррупционным путем. В числе ответчиков был предприниматель и экс-депутат Госдумы РФ Эдуард Янаков. Суд согласился с позицией надзорного ведомства.

«Дальполиметалл» является стратегическим предприятием. Его продукция — свинцовый и цинковый концентрат — используется для производства боеприпасов и военной техники. Активы комплекса оцениваются в 32 млрд рублей, с запасами рудников стоимостью 270 млрд рублей. В последнее время финансовая ситуация в «Дальполиметалле» ухудшилась. В 2023 году его чистый убыток составил 165,5 млн рублей притом, что годом ранее он имел чистую прибыль в 101,1 млн рублей.

Выручка практически не изменилась (3,63 млрд рублей). В феврале 2025 года на предприятии ввели процедуру наблюдения из-за долгов, превышающих общую сумму активов на 1 млрд рублей, и многочисленных исков о банкротстве от контрагентов. Например, Сбербанк хочет взыскать с него 1,72 млрд рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com