540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault 17.03.2025, 14:18

Лимитированный электрокар способен разогнаться до сотни примерно за 3 секунды.

Renault 5 Turbo возвращается на рынок. Знаменитый заряженный хэтчбек возродили в новом образе — теперь это спортивный электромобиль. О нем рассказали на сайте французского автопроизводителя.

Новинку назвали Renault 5 Turbo 3E Renault 5 Turbo. Нетрудно догадаться, что в основе новинки лежит электромобиль Renault 5 E-Tech. Впрочем, для спортивного варианта подготовили совершенно новую установку с двумя мотор-колесами на задней оси.

Суммарная мощность составляет 540 л. с., что позволяет стартовать до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать 270 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Renault в истории.

Конечно же, доработали и ходовую Renault 5 Turbo 3E и установили увеличенные тормоза. Кроме того, установлена большая батарея на 70 кВт∙ч: запас хода составляет 400 км, а быстрая зарядка мощностью 350 кВт на 80% занимает 15 минут.

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