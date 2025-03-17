«Первое слово, что произнесет телефон, будет «Водка»3
- 17.03.2025, 14:22
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Гродненцы купили игрушку ребенку и очень удивились озвучке.
Малыши любят повторять все за взрослыми. И если у родителей есть мобильный телефон, то и ребенок, конечно, хочет иметь такой же. Настоящий покупать не будешь, а вот игрушка-заменитель может подойти. Гродненцы купили такой девайс и очень удивились, пишет Newgrodno.
«Игрушка говорящая. Нажимаешь на символ на экране, телефон произносит фразы или включает музыку. На первый взгляд все хорошо, но когда присмотришься, появляются нюансы», — признается читатель Анатолий.
Как вам символ с подписью «Покойся с миром»?! Скорее всего, это пожелание спокойной ночи, ведь при нажатии на него включается умиротворяющая музыка, но все-таки выглядит это немного жутковато.
«А вот если нажать на иконку «Ед» (скорее всего, это значит «Еда»), то первое слово, что произнесет телефон, будет «Водка», — смеется мужчина. Дальше, видимо, телефон перечисляет закуску: хлеб, сыр и салат.
Если приглядеться, то и подписи под символами странные. Где-то не хватает букв, где-то странные сокращения.
«Вот такие трудности перевода», — говорит Анатолий.
Купили телефон в одном из магазинчиков в Гродно. Отдали за эту игрушку 17 рублей. Но возвращать ее назад родители не планируют, ведь телефон понравился дочке. Играет она с ним с удовольствием, ведь для малыша нюансы с переводом пока не так важны.