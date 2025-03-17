Большинство фудкортов Минска провалили проверку санэпидслужбы 3 17.03.2025, 14:37

иллюстративное фото

Нарушения нашли на 70% объектов.

Санэпидслужба Минска провела проверку фудкортов столицы и выявила нарушения почти на 70% объектов. Об этом сообщил «Телеграф» со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Проверки коснулись 50 точек общепита, расположенных на фудкортах. Что не понравилось проверяющим?

Сообщается, что специалисты обследовали 50 объектов, расположенных на фудкортах, в январе-феврале 2025 года. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружили на 69,5% из них.

Какие нарушения встречаются чаще всего?

• Хранение продуктов. Несоблюдение условий хранения продуктов и сырья — одна из самых распространённых проблем.

• Маркировка. Нарушения в маркировке продуктов питания — ещё один частый недочёт.

• Технологический процесс.

• Сроки годности.

• Медсправки. Отсутствие у работников медицинских справок с отметками о прохождении гигиенического обучения.

По результатам проверок санэпидслужба привлекла к административной ответственности двух руководителей, в отношении 10 должностных лиц начат административный процесс. Также было выдано 17 предписаний об устранении нарушений, изъято из обращения 114,34 кг продукции. Направлено шесть информационных писем юрлицам с требованием устранить причины нарушений.

Советы посетителям фудкортов от санэпидслужбы, за чем стоит проследить:

• Чистота. На территории фудкорта должно быть чисто. Полы, стены и потолки — без дефектов и плесени. Потолки должны быть отделаны так, чтобы с них ничего не сыпалось.

• Посуда. Без сколов, трещин, повреждений покрытия.

• Мусор. Контейнеры для мусора не должны быть переполнены.

• Персонал. Работники, порционирующие и выдающие блюда, должны использовать одноразовые перчатки. Сотрудники, занятые в приготовлении пищи, обязаны носить чистую санитарную одежду, убирать волосы под косынку или колпак, не носить украшения и часы. Ногти должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

Так же санитарно-эпидемиологические службы посоветовали самим посетителям убирать за собой, мыть руки, а также соблюдать личное пространство других гостей.

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