Politico: Венгрия перестала блокировать санкции ЕС против РФ после звонка из США

Politico: Венгрия перестала блокировать санкции ЕС против РФ после звонка из США2
- 17.03.2025, 14:45
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Рубио призвал главу венгерского МИД не подрывать санкционную политику ЕС.
Венгрия отказалась блокировать продление санкций ЕС против России после разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио.
Об этом сообщает Politico.
Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил Российской Федерации (РФ) новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.
В частности, как сообщают собеседники Politico, Рубио позвонил Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.