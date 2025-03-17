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Politico: Венгрия перестала блокировать санкции ЕС против РФ после звонка из США

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  • 17.03.2025, 14:45
  • 1,346
Politico: Венгрия перестала блокировать санкции ЕС против РФ после звонка из США

Рубио призвал главу венгерского МИД не подрывать санкционную политику ЕС.

Венгрия отказалась блокировать продление санкций ЕС против России после разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио.

Об этом сообщает Politico.

Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил Российской Федерации (РФ) новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.

В частности, как сообщают собеседники Politico, Рубио позвонил Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.

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