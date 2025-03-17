Politico: Венгрия перестала блокировать санкции ЕС против РФ после звонка из США 2 17.03.2025, 14:45

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Рубио призвал главу венгерского МИД не подрывать санкционную политику ЕС.

Венгрия отказалась блокировать продление санкций ЕС против России после разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио.

Об этом сообщает Politico.

Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил Российской Федерации (РФ) новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.

В частности, как сообщают собеседники Politico, Рубио позвонил Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.

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