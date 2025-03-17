В Беларуси остро стоит вопрос нехватки врачей 1 17.03.2025, 14:49

Об этом рассказали сами власти.

В Беларуси сохраняется нехватка врачей в ряде регионов, что создает серьезные вызовы для системы здравоохранения. Проблема особенно остро стоит в сельской местности и отдаленных районах, где медицинские кадры пополняются медленнее, чем требуется. Как пишет «Зеркало», об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

По данным Министерства здравоохранения, больше всего нехватка специалистов ощущается в Витебской и Гомельской областях, а также в некоторых районах Минской области. В первую очередь это касается узких специалистов — анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов и педиатров.

Есть нехватка врачей и в Могилевской области, указал начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Могилевской области Александр Зносинко. В частности, речь идет о Быховском, Кировском, Чериковском и Мстиславском районах.

— Но если говорить, к примеру, о Кировском районе, там из девяти врачей четыре находятся в отпуске по уходу за ребенком, — подчеркнула начальник отдела кадровой и юридической работы главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Юлия Емельянова. — Взять других специалистов на их места мы не имеем права, а найти замену на время практически невозможно: в небольших райцентрах кадровый потенциал ограничен. Но мы постоянно держим вопрос на контроле, ежеквартально командируем туда врачей из других городов региона. Уже в апреле один из врачей выйдет из отпуска, второй направлен в Кировск при проведении предварительного распределения.

В Быховском районе не хватает двух педиатров, пока их обязанности выполняют врачи общей практики. Сложная ситуация по педиатрам и в Мстиславском районе, где три врача закрывают четыре ставки, но два из них в отпуске по уходу за ребенком. В этом году сюда распределено два молодых специалиста, однако прибудут они только в 2027 году. Решается вопрос и по Чериковскому району.

«Не все молодые специалисты доезжают до первого рабочего места. Иногда, добровольно возместив средства, затраченные на их подготовку, трудоустраиваются самостоятельно. И далеко не всегда заранее сообщают потенциальному нанимателю о своем решении», — упрекнуло молодых медиков госиздание.

Напомним, в Беларуси не первый год не удается решить проблему с дефицитом врачей и медсестер. Последний раз этот вопрос поднимался 15 марта во время посещения Витебской области спикером «совета Республики» Натальи Кочановой. Ей пожаловались на нехватку узкопрофильных медиков в Новополоцке и Полоцке. Чиновница рассказала, что к ней в прошлом году уже обращались местные жители с этой проблемой, и заверила, что этот вопрос «на контроле».

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