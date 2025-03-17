Мультфильм, который получил премию «Оскар», сняли с показа в Беларуси
- 17.03.2025, 15:04
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Раньше этого требовали авторы анимационной ленты.
Латвийский мультфильм «Поток» сняли с показа в Минске. Ранее этого требовали авторы анимационной ленты, которая в этом году получила премию «Оскар». Они подчеркивали, что показы мультфильма в Беларуси и России проходят нелегально.
Последние дни фильм показывали только в одном столичном кинотеатре — Skyline Cinema в торговом центре Galileo. Показы проходили три-четыре раза в день, билеты стоили от 14 рублей. Согласно афише мультфильм должен был демонстрироваться до 19 марта, но 17 марта он исчез с сайта кинотеатра, заметило «Радыё Свабода».
Посетителям объяснили, что «возможно, лента еще вернется на экраны через несколько дней, но уверенности в этом нет». Причины такого решения не назвали. Об этом журналистам рассказал человек, который планировал в ближайшее время пойти на показ мультфильма.
Ранее мультфильм «Поток» в Беларуси показывали также в минских кинотеатрах «Центральный» и Falcone.