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В Госдуме РФ призвали готовить детей к войне с пятого класса

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  • 17.03.2025, 15:08
В Госдуме РФ призвали готовить детей к войне с пятого класса

Из-за операции ВСУ в Курской области.

Восстановленный после начала войны в Украине в российских школах обязательный учебный блок по начальной военной подготовке (НВП) необходимо распространить на среднюю школу. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, так дети будут знать, как обеспечить безопасность своих родных.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», — сказал он ТАСС.

По словам депутата, до начала вторжения в Украину и потери российский армией части Курской области россияне не знали, как оказывать первую медицинскую помощь — например, как сделать перевязку или наложить жгут. Также гражданам не было известно, как прятаться от беспилотников, заявил Водолацкий. Он утверждает, что многим «истекающим кровью» раненым в результате обстрелов в Белгородской области помогли «курсанты центра „Воин“ (военно-пропагандистского клуба, созданного по приказу президента РФ Владимира Путина и готовящего „патриотов нового поколения“. — TMT)».

Советскую практику школьных уроков НВП восстановили в России после начала войны в Украине.

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