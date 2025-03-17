Как понять то, что пишет или говорит Трамп Виталий Надурак

17.03.2025, 15:17

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Верит ли президент США в свои слова?

Почти каждое выступление или публикация Дональда Трампа вызывает большой ажиотаж. Его причиной является не только то, что их автором является руководитель одной из самых могущественных стран мира, но также их, причудливый и, нередко, ложный характер. Причем если самого Трампа этот факт, кажется, мало волнует, то других он заставляет чувствовать себя, мягко говоря, не совсем комфортно.

Можно только представить, сколько седых волос прибавилось на головах украинцев, когда они услышали, как Трамп назвал их президента диктатором или возложил на Украину ответственность за начало войны. Однако подобные высказывания будут вызывать меньше волнений, если принять во внимание тот факт, что американский Президент часто использует речь способом, который отличается от того, к которому мы привыкли. Собственно, об этом я и хочу рассказать в своей статье.

В основном мы считаем, что язык призван точно отражать действительность. Поэтому, когда слова не соответствуют тому, что есть на самом деле, то называем их неправдой. Однако, язык может использоваться и с другой целью. Например, говоря ребенку, который принял участие в соревнованиях, что он был лучшим, мы не всегда имеем в виду, что он действительно был лучше других. Часто эти слова имеют целью подбодрить и поощрить его к дальнейшим тренировкам, поэтому если эта цель будет достигнута, то мы оценим их как удачные. Аналогичным образом, говоря безнадежно больному, что все будет хорошо, мы не имеем в виду, что это действительно будет так. Настоящей целью наших слов является стремление улучшить его психологическое состояние. Соответственно, достигнув желаемого, мы будем считать свои слова уместными.

Собственно, в описанный способ, в основном, использует свои публичные высказывания Дональд Трамп. То есть он употребляет их не для объективного описания действительности, а для достижения политических, деловых или личных целей. Поэтому, называя Зеленского диктатором или утверждая, что его рейтинг упал ниже 4%, он, скорее всего, хочет подтолкнуть его к переговорам с Россией и определенным уступкам. То есть действует подобно строгому учителю, который в порыве гнева обещает ученикам, что если те не замолчат, то останутся без ушей. Ученики, конечно, догадываются, что он вряд ли имеет полномочия ампутировать им уши, однако предусмотрительно замолкают, а учитель остается довольным тем, что его слова достигли нужной ему цели. Еще одним примером подобного использования языка могут быть слова Трампа, о том, что он хорошо знает Путина и верит, что тот сдержит свои обещания. На самом деле, наверное, даже Трамп сомневается в склонности кремлевского диктатора придерживаться своего слова. Вместо этого публично выражая такую уверенность, он, вероятно, хочет задобрить Путина, подтолкнув его к компромиссам.

Верит ли сам Трамп в то, что говорит? Иногда — да. Однако в других случаях для того, чтобы выглядеть более убедительным, он позволяет себе верить в собственную выдумку. Эта вера похожа на веру актера, который хорошо «вжился» в свою роль: находясь на сцене, он должен быть убежден в правдивости своих слов, чтобы таким образом заставить зрителей в них поверить. Однако, сходя со сцены, такой актер, как правило, «выходит» из роли, возвращаясь к привычному мировосприятию. В то же время вероятность того, что сорок седьмой Президент США является актером, который даже в повседневной жизни не желает выходить из любимой роли, я бы тоже не исключал.

Думаю, что большинство мировых лидеров, на самом деле, воспринимает слова Трампа описанным выше способом. Однако это, конечно, не означает, что они не имеют на них никакого влияния. Когда глава самой могущественной державы мира утверждает о желании аннексировать твою страну, то оставаться хладнокровным мало у кого получится. Поэтому даже понимая природу его игры, они идут ему на уступки. Так Трамп достигает желаемого.

Итак, подытоживая написанное, я бы посоветовал, слушая в следующий раз его выступление, сосредоточиться не на содержании слов, а на том, какую цель они могут преследовать. Другими словами, следует обращать внимание на то, куда дует ветер, а не на то, что он несет. Высказывания Трампа, возможно, и кажутся импульсивными и хаотичными, однако этот хаос довольно предсказуем и тот, кто научится его понимать, будет не далёк от того, чтобы иметь на него влияние.

Виталий Надурак, New Voice

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