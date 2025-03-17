Литовские элиты считают режим Лукашенко главной угрозой 2 17.03.2025, 15:25

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Еще одна угроза — Россия.

Литовские элиты считают главной угрозой для страны в ближайшие пять лет угрозы со стороны России и Беларуси.

По данным опроса, который провел портал Delfi, главным вызовом угрозу со стороны России и Беларуси назвали 257 представителей литовской элиты.

На втором месте, по мнению 226 респондентов опроса, находится растущая нестабильность в мире и усиливающееся чувство незащищенности. 209 респондентов важным вызовом также назвали демографическую яму и низкую рождаемость.

Кроме того, участников опроса попросили оценить, какими будут следующие пять лет для Литвы. Большинство — 761 — представителей элиты прогнозируют, что существенного прогресса в стране не будет. 189 респондентов считали, что Литву ждет большой прогресс, а 6 заявили, что страна столкнется с регрессом.

Опрос мнения литовской элиты с 27 декабря прошлого года по 27 января текущего года по заказу Delfi провел журнал Reitingai. Было опрошено 1 142 человека: политики, представители бизнеса, экономисты, государственные служащие, руководители и представители СМИ, общественные деятели, а также деятели поп-культуры, моды и интернета.

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