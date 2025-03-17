Reuters: Южная Корея и Украина обсудили вопрос обращения с северокорейскими военнопленными

Reuters: Южная Корея и Украина обсудили вопрос обращения с северокорейскими военнопленными1
- 17.03.2025, 15:26
- 1,966
Сеул примет всех северокорейских солдат, попавших в плен ВСУ.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой попросил Киев о сотрудничестве в вопросе обращения с северокорейскими военнопленными, сообщило министерство иностранных дел Сеула.
Чо заявил, что Сеул примет всех северокорейских солдат, захваченных Украиной, если они захотят уехать в Южную Корею, информирует Reuters.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что КНДР потеряла четыре тысячи военных убитыми и ранеными, которые воевали против Украины.