Reuters: Южная Корея и Украина обсудили вопрос обращения с северокорейскими военнопленными 1 17.03.2025, 15:26

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Сеул примет всех северокорейских солдат, попавших в плен ВСУ.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой попросил Киев о сотрудничестве в вопросе обращения с северокорейскими военнопленными, сообщило министерство иностранных дел Сеула.

Чо заявил, что Сеул примет всех северокорейских солдат, захваченных Украиной, если они захотят уехать в Южную Корею, информирует Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что КНДР потеряла четыре тысячи военных убитыми и ранеными, которые воевали против Украины.

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