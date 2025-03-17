В Беларуси заблокировали такси-агрегатор «Максим»
- 17.03.2025, 15:34
Это первый случай исключения из реестра.
Власти Беларуси исключили диспетчера такси «Максим» из реестра автомобильных перевозок пассажиров.
Он работал в большинстве крупных городов, кроме Минска, пишет smartpress.by.
По словам первого заместителя начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, это первый случай исключения из реестра. Как отмечается, причиной послужили многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам, то есть лицам, не зарегистрированным в качестве ИП и не состоящим в штате каких-либо автомобильных перевозчиков.
Диспетчер, использовавший электронную систему «Максим», решением экономического суда был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность с конфискацией части дохода, полученного от ее осуществления, рассказал Юрий Костюк. Также за нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров «Максим» был исключен из реестра вместе с использовавшейся им для передачи заказов на перевозку пассажиров электронной информационной системой Maxim. По инициативе Транспортной инспекции ограничен доступа к интернет-ресурсу taximaxim.by.