В Беларуси заблокировали такси-агрегатор «Максим» 17.03.2025, 15:34

Это первый случай исключения из реестра.

Власти Беларуси исключили диспетчера такси «Максим» из реестра автомобильных перевозок пассажиров.

Он работал в большинстве крупных городов, кроме Минска, пишет smartpress.by.

По словам первого заместителя начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, это первый случай исключения из реестра. Как отмечается, причиной послужили многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам, то есть лицам, не зарегистрированным в качестве ИП и не состоящим в штате каких-либо автомобильных перевозчиков.

Диспетчер, использовавший электронную систему «Максим», решением экономического суда был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность с конфискацией части дохода, полученного от ее осуществления, рассказал Юрий Костюк. Также за нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров «Максим» был исключен из реестра вместе с использовавшейся им для передачи заказов на перевозку пассажиров электронной информационной системой Maxim. По инициативе Транспортной инспекции ограничен доступа к интернет-ресурсу taximaxim.by.

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