Зафиксируем основное Алексей Копытько

17.03.2025, 15:39

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Ключевые события минувшей недели оказались весьма предсказуемыми.

Во-первых, Путин сказал «да, но…» и двинулся на круг затягивания времени.

Во-вторых, началась игра на понижение украинских переговорных позиций, а также вбросы по поводу содержания и границ возможных компромиссов.

Чтобы было меньше неприятных сюрпризов, зафиксируем основное.

1. Глупо отрицать, что в украинском обществе есть растущий запрос на мир. Именно поэтому обозначенная вслух идея 30-дневного перемирия после качелей со скандалом-паузой в помощи вызвала такой эмоциональный отклик.

Причем многие отдают себе отчет, что это иррациональная реакция. Но все равно – а вдруг? Рассуждения на тему «а как технически, а что дальше» – это потом. Сначала – надежда.

В такой ситуации люди очень уязвимы. Кто-то уже отключился от фронта и начал мыслить поствоенными категориями («куда лететь из открытого львовского аэропорта»). Это неизбежно.

Но что меня порадовало: в абсолютно разных средах отметил наличие своего рода психологического противоядия. Базис этого противоядия – Путину нельзя верить, он обманет. Что балансирует надежду. Будет – прекрасно, обманет – не удивимся. Это помогает удерживать фокус «хочешь мира – работай на фронт». И реально увеличивает шансы на мир.

2. Ближайшие полтора месяца будут ритуальные танцы вокруг символических дат. Будет много блефа. Поскольку огромная зона неопределенности, что создает мотивы качать противника.

30 апреля – 100 дней Трампа на посту. Отсюда масса слухов о перемирии к этой дате. Либо нужен какой-то очень наглядный результат. Либо его отсутствие нужно перебить чем-то затмевающим на других направлениях. В апреле у Трампа начинается тарифная битва. Ему объективно надо что-то показывать.

9 мая – бенефис Путина, к которому он готовился последние 5 лет. Это момент триумфа, который ничто не должно омрачать. Отсюда запредельная мотивация закрыть историю с Курском и остановить хотя бы на время всяческую возню на фронте. Ибо сверхъестественных побед не ожидается, а Украина доказала, что способна неприятно удивлять.

По большому счету, и 100 дней, и 9 мая как-то пройдут, даже если не будет яркого прорыва в сфере войны. Трамп и его люди уже сделали ряд оговорок, чтобы дезавуировать заявления о «конце войны за 24 часа». Т.е., на какие-то радикальные уступки ни Кремль, ни Белый дом исключительно ради дат не пойдут. Но совпадение интересов есть, как и естественное стремление удовлетворить их за счет наиболее уязвимой стороны – т.е., нас.

3. Ситуация с Курском очень наглядная. Суть знает совсем немного людей, но конспирологически это выглядит как публично не проговоренный обмен. Для оценки явно не хватает параметров той фигуры умолчания, которая, очевидно, есть. Поэтому никаких оценок, факт: завершение Курска открывает Путину возможность что-то делать для урегулирования без потери лица.

Остается второй момент: российские войска пока сохраняют способность давить на отдельных участках. Отказываться от такого козыря нелогично (Путин его специально раздувает). Поэтому Кремль мотивирован тянуть время, отвечая Трампу, что отказ от движения надо как-то объяснить или компенсировать уступками.

Но совсем затягивать эти игры опасно. Инфополе уже разогрели вбросами, что Трамп игр не потерпит. Он бы может и хотел, но теперь будет сложнее. Придется от угроз переходить к делу. Поэтому Виткофф и говорит, что сроки измеряются неделями.

Сейчас и будут те самые недели-месяцы, о которых я ранее писал. Диапазон результатов может быть очень широким, ибо наша война – не в вакууме. Поэтому Москва и пытается максимально раскачать, чтобы иметь пространство для маневра. И мелочей тут нет. Внутренняя стойкость будет тем аргументом, который не позволит навязать неприемлемое.

4. Список того, что может быть заиграно в процессе переговоров, либо уже как-то частично озвучивался, либо интуитивно угадывается.

Территории. Логика отмены санкций. Компенсации. Замороженные активы. АЭС. Обмен пленными. Возврат украденных детей и гражданских. Параметры оборонного сектора. Не-НАТО. И т.д. Сюда же – «северные потоки», режим использования украинской ГТС, «вода в Крым» (огромный спектр задач). И многое другое. Но сначала – механизмы контроля и поддержания гипотетического режима прекращения огня.

Как эти фишечки будут расставлены, чего окажется достаточно для первого этапа – гадать бесполезно. Пара удачных выступлений «долгого Нептуна» повлияет на картину. Равно как и итог дискуссии в Европе относительно практической помощи Украине.

Основное сейчас – наглядная демонстрация американским партнерам, что заведомо неприемлемые для Украины вещи не стоит даже заявлять, потому что их невозможно будет воплотить. И все закончится позором.

5. Мы по объяснимым причинам несколько зашорены на нашей войне. Но параллельно развиваются другие процессы, где российская агрессия – только один из сюжетов.

Иран, где все очень сложно внутри и вокруг. Тут и хуситы, тут и пытающаяся расторговать посредничество РФ, тут и миллиард нюансов вокруг Сирии.

Массовые протесты в Белграде и Будапеште, по внутренним причинам. Но которые подстрекают к конспирологии: в мае прошлого года Сербию и Венгрию посещал император Си, открыто помечая плацдарм в Европе. Беспорядок в Румынии. Беспорядок в Грузии. Это как-то аж слишком падает в китайскую копилку. Возвращая нас к теме того, что Кремль был вынужден отдать свою клиентелу старшему брату, но подъем китайских флагов вместо российских – это явно не то, чего ранее ждали в Вашингтоне. Чего там ждут сейчас и что в реальности способны реализовать – малопонятно.

В общем, мир занят не только нами. Для Трампа тема №1 – ситуация внутри США, все остальное – производные.

Вашингтон два месяца назад запустил переход в роль посредника. Что по учебнику предполагает создание дополнительного пространства, а-ля деэскалация в риторике, выход из прямо обвиняющих Россию в агрессии инициатив, мутные резолюции на уровне ООН/Ж7 и т.д. С нашей стороны на уровне гражданских институтов вполне корректно обличать такой подход.

Метания Трампа на тему «козырей» обусловлено тем, что козыри на самом деле есть у всех. Но безупречного плана их разыграть нет.

Для нас очень важно осознавать – это уже не ситуация безысходности, куда нас полтора месяца загоняли всеми силами. Украина выстояла зиму, не зашаталась от угроз остановить помощь, держит фронт.

Публичный отказ имитировать ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер уступок резко снизил возможности навесить Украине безоговорочную капитуляцию. И значительно повысил шансы того, что Москва будет затягивать войну, либо срывать перемирие, если таки пойдет на него.

Сейчас достаточно неплохая ситуация для очередного круга разъяснений: чтобы добиться мира, надо лишить Россию возможности вести войну. Заявления первых лиц США доказывают, что по мере погружения в контекст они начинают лучше понимать особенности нашей ситуации. И поверхностное стремление навязать нахрапом простые решения корректируется. Ибо провал и/или позорное бегство в формате умывания рук – это не самый лучший вариант.

Итого. Продолжать фильтровать информационный шум от реальных событий. Пока наибольшая интрига с определенным потенциалом для нас – это подрыв долгосрочной уверенности в американском оружии из-за неуклюжих политических маневров. Что наверняка вызвало ярость ВПК и должно привести к каким-то механизмам компенсации. Не сразу, не в лоб. Но мы должны быть готовы наиграть максимум.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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