закрыть
17 марта 2025, понедельник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Егору Криду не разрешают выступать в Беларуси

5
  • 17.03.2025, 15:52
  • 3,254
Егору Криду не разрешают выступать в Беларуси
Егор Крид

Концерты блокируют «на правительственном уровне».

Егор Крид заявил, что ему на правительственном уровне не дают провести концерт в Беларуси. Об этом он сам рассказал на стриме в соцсетях.

Певцу попался в TikTok ролик поклонницы, которая жаловалась на то, что музыкант не держит слово. Мол, он обещал приехать в Беларусь, но так и не сделал этого.

Как рассказал Егор Крид, у него был запланирован большой концерт в Минске, на стадионе «Динамо». Об этом пишет «Афиша Daily».

«Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Беларуси», – рассказал фанатам певец.

Он предполагает, что ограничение есть «на каком-то правительственном уровне».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип