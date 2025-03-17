Егору Криду не разрешают выступать в Беларуси

Егору Криду не разрешают выступать в Беларуси5
- 17.03.2025, 15:52
- 3,254
Концерты блокируют «на правительственном уровне».
Егор Крид заявил, что ему на правительственном уровне не дают провести концерт в Беларуси. Об этом он сам рассказал на стриме в соцсетях.
Певцу попался в TikTok ролик поклонницы, которая жаловалась на то, что музыкант не держит слово. Мол, он обещал приехать в Беларусь, но так и не сделал этого.
Как рассказал Егор Крид, у него был запланирован большой концерт в Минске, на стадионе «Динамо». Об этом пишет «Афиша Daily».
«Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Беларуси», – рассказал фанатам певец.
Он предполагает, что ограничение есть «на каком-то правительственном уровне».