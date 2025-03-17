«Коалиция желающих» расширяется: насколько эффективна инициатива 17.03.2025, 16:04

2,462

Прорисовывают реальный план.

Эффективность «коалиции желающих», к которой присоединились уже 30 стран, будет определяться ее действиями. Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM выразил президент «Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов» (Швейцария) Николай Волковский.

- Важно смотреть, насколько важны будут решения, которые будут приниматься в последующих шагах развития этих встреч. На данный момент мы слышим идеи, но конкретных действий пока не увидели по отношению к их имплементации. Кир Стармер (премьер-министр Великобритании, — ред.) сказал, что они готовы действовать. Я думаю, это произойдут уже на более конкретной встрече, которую Джон Хилли, министр обороны Великобритании, будет созывать в Нортвуде уже в этот четверг [20 марта]. Тогда уже будут говорить за закрытыми дверями о конкретике по отношению к тому, что будет в случае прекращения огня, — отметил спикер.

Там также обсудят вопрос контроля прекращения огня и технологические возможности для этого. Привлечь к контролю могут союзников Украины, считает Волковский.

Тем не менее, по его словам, консенсусные решения, которые могут быть рассмотрены в «коалиции желающих», существуют вне поддержки Соединенных Штатов. Поэтому страны-члены коалиции будут работать над тем, чтобы США тоже включились в этот формат.

- Все меньше времени остается до заветной даты для Дональда Трампа. Он хотел реализовать мир в Украине в первые 100 дней пребывания на должности. Я думаю, Вашингтон будет включать этот экспресс-режим, чтобы максимально быстро сделать возможную встречу в расширенном формате, где будет и Украина, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация. Думаю, это вопрос времени, и следующая неделя может быть решающей, — предположил президент «Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов».

Тем временем «коалиция желающих» расширилась уже до 30 стран, а стартовала с 15-18 членов.

- Принимает активное участие и Турция, которая имеет вторую, самую большую по численности, армию в странах НАТО. Перед саммитом в Лондоне (который инициировал Кир Стармер, — ред.) мало кто говорил о том, что на мероприятии будет присутствовать Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции. Не исключено, что турецкий военный контингент также может быть отправлен в рамках миротворческой миссии на территорию Украины. Роль Турции в средствах массовой информации подается, как переговорщика, медиатора. Я думаю, что и другие страны не против этого. И такая тенденция может быть реализована в дальнейших шагах, если, например, Саудовская Аравия не сможет взять на себя роль миротворца в дальнейших переговорах, — считает Николай Волковский.

Он также обратил внимание на последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно миротворцев и «ядерного зонтика».

- Последние заявления Макрона немного возвращают нас к марту прошлого года, когда он впервые озвучил возможность размещения миротворческих сил на территории Украины. Мы видим сейчас совсем другие реалии и понимаем, что под этим заявлением подписывается не только Макрон, но и другие лидеры государств. В течение этой недели, как говорит Кир Стармер, мы поймем уже конкретные шаги лидеров стран из «коалиции желающих». Сейчас эти заявления уже более-менее прорисовывают реальный конкретный план, — акцентировал гость эфира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com