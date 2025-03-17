«У Украины появился серьезнейший контраргумент» 17.03.2025, 16:07

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Александр Коваленко

«Длинный Нептун» может стать большой проблемой для России.

Издание Forbes пишет, что Украина успешно испытала свою новую ракету «Длинный Нептун». Якобы был поражен российский НПЗ в Туапсе.

Чем уникальна новая украинская разработка? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Эта ракета разрабатывалась с 2014-го года для замены советского «Рубежа». «Рубеж» — это береговой противокорабельный ракетный комплекс, который оставался после развала СССР на вооружении у Украины, пока в 2014-ом году Россия не начала процесс оккупации полуострова Крым, где в основном были сконцентрированы эти комплексы. Россия их захватила.

У нас же особого продвижения в разработке национального противокорабельного ракетного комплекса не было во времена Кравчука, Кучмы, Ющенко. Это была серьезная проблема.

Тогда же, в 2014-ом, началась разработка «Нептуна» и непосредственно ракеты Р-360 для него. К 2019-му году он прошел полный цикл испытаний, но массовое серийное производство почему-то (мне лично причина неведома) не было запущено.

Когда же в 2022-ом началось полномасштабное вторжение в Украину, то этот комплекс пригодился в тех небольших количествах, которые у нас были на вооружении.

На сегодняшний день ракета Р-360 продолжает процесс своей модернизации. Дело в том, что когда задумывался этот комплекс, в него закладывался большой потенциал многофункционального использования и дальнейшего развития его характеристик. Это не просто сухопутная пусковая установка, которая находится на земле и уничтожает надводные цели, а эти комплексы могли быть установлены на морских носителях, боевых кораблях, авиационных носителях (самолетах до уровня истребителя).

В характеристики закладывалось то, что он может увеличивать по мере своего совершенствования дальность поражения цели. На 2022-ой год дальность поражения цели составляла 280 километров, но при создании закладывался запас до 500 км. Развитие смогло дойти до 1000 километров, даже более. То есть это полноценная крылатая ракета.

Другой момент — низкая высота полета. Ракеты этого комплекса использовались на сверхнизких высотах. Ракета Р-360 может поражать цели на высоте 3 метров от поверхности земли. Когда она заходит на цель на такой высоте, то это крайне осложняет возможность перехвата такой ракеты средствами ПВО.

Ракетный крейсер «Москва», уничтоженный «Нептуном», был для России флотской системой ПВО на Черном море. Это один из немногих комплексов, который имел на своем вооружении С-300Ф. Напомню, что «Москва» была уничтожена двумя ракетами Р-360.

Прорыв этой системы оказался максимально удачным. В этом и есть ключевая особенность Р-360 — она на сверхнизких высотах может прорывать системы ПВО, которые сосредоточены именно на перехвате целей на сверхнизких высотах.

Российский комплекс С-400, который заявлен комплексом, который может перехватывать цели на высотах 5 метров от поверхности земли, был уничтожен в 2023-ем году на мысе Тарханкут ракетой Р-360. Это подтвердило то, что эти ракеты не только многофункциональны, но и могут применяться как по морским целям, как противокорабельная ракета, так и по сухопутным с огибанием рельефа.

Сейчас, думаю, идет процесс успешных испытаний ракет Р-360 с учетом больших расстояний (более 500 км).

— Можно ли поставить ее производство на промышленный масштаб?

— Да, конечно, эта возможность есть. Могу сказать, что в открытых источниках это не озвучивается, но эта ракета является существенным элементом влияния на Россию. Таким контраргументом российским ракетным ударам по территории Украины. Киев как раз и заинтересован в том, чтобы началось ее серийное производство.

Подчеркну, мы можем выйти на серийное производство в достаточно серьезных масштабах, что для России может стать серьезнейшим контраргументом.

— Какие новые цели может поразить «Длинный Нептун»?

— Мне неизвестны его точные характеристики. Президент Украины сказал, что это 1000 км. Вот все, что от границ Украины на глубину территории России находится на 1000 км, может поразить «Нептун». Все просто.

Это могут быть нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, военные части, склады с боеприпасами, аэродромы, базы складирования техники. Любой объект, который имеет ту или иную причастность к угрозам Украине.

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