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Чем запивать «тяжелую» пищу, чтобы она не превратилась в жир на талии

  • 17.03.2025, 16:15
  • 3,234
Чем запивать «тяжелую» пищу, чтобы она не превратилась в жир на талии

Этот чудо-напиток доступен каждому.

Для того чтобы жирная и тяжелая пища не откладывалась в жировых запасах, ее полезно запивать зеленым чаем, пишет «Курсор».

Однако, по мнению ученых из Университета Пенсильвании, существует еще одно важное условие.

Они утверждают, что сочетание зеленого чая с физической активностью приносит особую пользу людям, страдающим от лишнего веса. В рамках эксперимента на лабораторных животных, которым на протяжении 16 недель давали калорийную пищу, добавлялись экстракт зеленого чая и регулярные физические нагрузки — бег на колесах.

«Мы считаем, что полифенолы зеленого чая взаимодействуют с пищеварительными ферментами, которые находятся в тонком кишечнике, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и белков», — говорится в исследовании.

Таким образом, сочетание зеленого чая и физических упражнений способствует снижению жировых отложений, как отмечают ученые.

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