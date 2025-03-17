Reuters: России грозит экономический крах после прекращения войны 1 17.03.2025, 16:31

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Ориентированная на армию политика истощила экономику РФ.

Владимир Путин создал в своей стране перегретую военную экономику, поэтому возвращение в нормальное состояние может означать «жесткое приземление», пишет обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

Он отмечает, что видимая устойчивость российской экономики иллюзорна. При этом конец опустошительной войны России в Украине совсем не неизбежен, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня. Да и вообще любое перемирие вряд ли приведет к менее ориентированной на оборону экономике.

Официально военные расходы РФ составляют 8% ВВП и 40% федерального правительственного бюджета. При этом данные не охватывают всех расходов, связанных с обороной. Эксперт считает, что после окончания войны эти цифры не сильно уменьшатся, если Путин сочтет прекращение боевых действий временным или использует перемирие, чтобы собрать ресурсы для будущих нападений на Восточную Европу.

«Тем не менее попытка вернуть экономику в нормальное состояние породила бы две проблемы для Путина. Первая следует из многолетнего бума кредитования крупными банками», – отмечает он.

Так, корпоративные кредиты в России выросли на 18%, как в 2023, так и в 2024 годах. Ориентировочная ставка центрального банка, которая сейчас составляет 21%, теоретически должна предотвратить такой бум кредитования. Однако с 2022 года закон обязал банки финансировать предприятия оборонного сектора по субсидированным ставкам. Сельскохозяйственные и строительные фирмы также взяли кредиты на льготных условиях, как и некоторые ипотечные заемщики. Сейчас льготные кредиты составляют около 16% общего портфеля банков, по данным Банка России. Это повышает перспективу послевоенной волны дефолта, если расходы на оборону упадут и экономика замедлится.

Вторая проблема, с которой Путин столкнется на пути к уменьшению милитаризированной экономики, связана с ухудшением демографических показателей России. Хроническая нехватка рабочей силы в значительной степени объясняет низкий уровень безработицы в России, который составляет примерно 2%. Гражданская промышленность работает едва на 80% из-за нехватки рабочей силы, а 1,6 миллиона рабочих мест не заняты. Согласно российским подсчетам, к 2030 году нехватка рабочей силы может достичь от 2 до 4 миллионов человек.

Теоретически остановка военных действий и отправка солдат домой должна помочь, но все равно рабочая сила в России сокращается примерно на 1 миллион мужчин ежегодно из-за ужасной демографической ситуации. К тому же, примерно 600 000 демобилизованным будет трудно получить работу, ведь они происходят из беднейших регионов страны, и им не хватает навыков, необходимых в гражданской экономике.

Сокращение численности армии поможет центральному банку в его борьбе с инфляцией. Рост цен был частично вызван щедрой государственной компенсацией солдатам-контрактникам, призывными бонусами и все более высокими стимулами, поскольку количество желающих новобранцев сокращается. По подсчетам Александры Прокопенко из Евразийского центра Carnegie Russia, Россия потратила на новобранцев от 16 до 23 миллиардов долларов. Эта цифра включает в себя компенсационные схемы для раненых и семей погибших. Проблема в том, что Путин не намерен сокращать свою армию. В сентябре он приказал увеличить армию на 180 000 солдат до 1,5 миллиона регулярных войск, что сделает ее второй по численности в мире после Китая. И когда Россия перестанет воевать, ей придется поддерживать работу военных заводов, чтобы восстановить ущерб, причиненный Украиной.

«Жесткая посадка после заключения мира имела бы много преимуществ для Кремля», – добавил автор.

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