«Путину страшно, когда говорят об этом» 17.03.2025, 16:41

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Политолог рассказал, чего боится хозяин Кремля.

Путин намеренно не говорит четкого нет в ответ на предложение 30-дневного перемирия. Он прекрасно знает, что у Трампа есть «козыри», и затягивает ситуацию для того, чтобы получить какие-то «бонусы». Таким мнением в эфире телеканала FREEДOM поделился президент аналитического центра «Политика» Олег Лисный.

Он обратил внимание на то, что, в риторике европейских партнеров Украины по отношению к РФ появились новые элементы.

«У Европы появились новые нотки, которых раньше не было. Они, например, говорят о том, что Украина — это Европа на самом деле. И то, что происходит в Украине, угрожает Европе. Они начали это говорить более четко. Президент Франции Макрон сказал о том, что угроза от России исходит именно для Франции и Европы как таковой. Такого раньше не было. Или это озвучивалось не всегда в такой жесткой форме. Сам Макрон, в свое время, ездил к Путину, пытался переубедить его. Поэтому этот элемент новый, и он обнадеживает», — отметил политолог.

Лисный также обратил внимание на недавние заявления Макрона о том, что он готов накрыть Европу «ядерным зонтиком». Путин этого боится, считает политолог.

«Это тоже элемент давления новый, которого Путин не ожидает. Путину страшно, когда говорят о том, что подтягивается ближе к нему ядерное оружие. Это то, что его напрягает», — сказал спикер.

Новых инструментов давления на РФ не так много, но они есть. К тому же, считает Лисный, необходимо задействовать и те, что были ранее, усилить их.

«То, что можно использовать против Российской Федерации, нужно, во-первых, использовать. Уйти от слов к делу и усилить. Однозначно усилить, в первую очередь, в Европе потому что это слабое звено для Трампа. Но он должен понять, что таковым Европа на самом деле не является, поскольку она готова взять на себя ответственность, готова быть партнером, который полностью понимает те же Соединенные Штаты и готова выйти навстречу его желаниям, в том числе по НАТО и так далее. Это тоже очень важно», — сказал Лисный.

Много чего сводится и к тому, чтобы Соединенные Штаты использовали в отношении РФ те механизмы, которые у них есть, дополнил спикер.

«Когда Трамп говорил о козырях, то вот у кого у кого, а у Трампа козырей в рукаве достаточно много. И Путин это прекрасно знает, поэтому он четко не говорит «нет», а затягивает ситуацию, чтобы получить какие-то бонусы. Может на поле боя, а может и в информационном поле, чтобы перебить в Европе и в Соединенных Штатах новости иными, которые бы дискредитировали Украину, отдалили бы ее и от Соединенных Штатов, и в Европе посеяли бы недоверие», — резюмировал гость эфира.

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