Белорусу удалось продать в Польше машину с белорусской регистрацией 17.03.2025, 16:54

Он рассказал, кому она понадобилась.

Белорус, который сейчас живет в Познани, решил продать свой автомобиль с белорусской регистрацией. Переоформить и снять с учета машину на родине мужчина не может: в Беларусь он не ездит. Своей историей продажи авто на беларусских номерах он поделился в TikTok, пишет MOST.

«Отдам по бросовой цене»

Volkswagen Polo 2016 года выпуска белoрус купил в салоне в Беларуси. Стоимость машины на тот момент мужчина в видеоролике не уточнил. MOST посмотрел в каталогах, сколько сейчас стоит немецкий седан похожей комплектации и года выпуска. Средняя стоимость такого автомобиля на белoрусском рынке — 8,5 тыcячи долларов. В Польше свой седан беларус хотел продать за 1000 долларов.

На объявление о продаже Polo откликнулось много людей, рассказывает белoрус. И даже несколько перекупщиков приезжали осматривать машину, но до реальной сделки дело не доходило. Кто-то сначала думал, что автомобиль на бельгийских номерах, и отказывался, поняв, что ошибся. А кто-то побоялся санкций — мол, не знают, что потом делать с такой машиной. Один покупатель даже оставил задаток, но потом пропал — за Volkswagen не приезжал почти три недели.

Забрал для папы в Беларусь

Мужчина рассказывает, что многие покупатели недоверчиво отнеслись к такому автомобилю: некоторые опасались, что машина находится в залоге у банка или числится в розыске. В ответ на это белoрус отправлял скептикам технический паспорт — по VIN-номеру можно узнать всю его историю. Вопросов по технической исправности тоже было много — некоторые перекупщики приезжали даже с диагностическим компьютером.

— Торговались кто-то на понижение цены, кто-то на повышение… Ну я честно всех предупреждал, что машина «чистая». Просто я не могу вернуться в Беларусь и снять ее с регистрации.

В итоге машину купил парень для своего папы, который находится в Беларуси. Но при этом тиктокер не называет, за сколько продал машину и как решили бумажные вопросы.

— Забрал машину парень, который подыскивал автомобиль для своего папы. Он уже в возрасте, в Беларуси ездит на старом X-Trail (Nissan. — Прим.), который постоянно ломается. «Хочу ему взять, чтобы ничего не ломалось, не приходилось заглядывать под капот. А потом я приеду, как он ее откатает, и продам на запчасти», — так, по словам продавца, объяснил покупатель желание купить в Польше авто на белoрусских номерах.

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