Имущество известного застройщика попало на аукцион
- 17.03.2025, 17:10
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За долги продают 70 машино-мест.
На площадке «БелЮрОбеспечение» (там продается арестованное имущество) выставили более 70 машино-мест, принадлежащих известному застройщику. Парковочные места продаются за долги компании «СИ-Трейдинг», сообщает Realt.
Этот застройщик уже несколько лет не может сдать жилой комплекс «Гастелло Резиденс» в центре Минска, а также бизнес-центр в Копище.
Находятся машино-места на новой огороженной плоскостной автостоянке на улице Николая Михайлашева, 1А (это — Минский район, Копище). Рядом — Новая Боровая, жилой комплекс «Уручский» и другие многоэтажки. Напротив располагается незаконченная стройка бизнес-центра K-one. Здесь должен появиться многоуровневый паркинг с апартаментами и встроенными общественными помещениями. Его стройкой также занимается «СИ-Трейдинг».
Всего на продажу выставлено более 70 машин-мест. Площадь каждого насчитывает 12−13 квадратных метров. Начальная цена одного места на парковке составляет 2100−2300 рублей (670−730 долларов). Отметим, что на рынке стоимость аналогичных парковочных мест начинается от 5000−7000 рублей (1500−2200 долларов).
Аукцион назначен на 3 апреля.