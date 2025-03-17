Белорусы смогут отправлять детей в спецшколы по заявлению
- 17.03.2025, 17:42
Ребенок будет там находиться от 3 месяцев до года.
В Беларуси родители могут по заявлению отправлять своих трудных детей в спецшколы. Подробнее об этом замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних ГУОПП главного управления охраны МВД Василий Демидович сообщил в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, в 2024-м был скорректирован закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В частности, на законодательном уровне оптимизировали порядок направления несовершеннолетних в спецучреждения.
Новая норма коснулась подростков, злоупотребляющих алкоголем, с которыми в семье не справляются.
- Когда родители уже с ними ничего не могут сделать. И, если факт употребления алкоголя ребенком установлен, в соответствии с законодательством ребенок может быть помещен в учреждение (спецшколу. - Ред.) по заявлению родителей, - прокомментировал правоохранитель.
Демидович объяснил, что спецшкола является учреждением образования, где находятся дети, которые состоят в конфликте с законом. Ее ученики - либо правонарушители, либо дети, которые нуждаются в лечении (от алкогольной или наркотической зависимости). Но еще в спецшколе работают психологи, врачи, которые активно взаимодействуют как с родителями, так и с такими детьми.
По заявлению родителей дети в спецшколе могут находиться от 3 месяцев до года. Срок указывают в заявлении сами родители. При этом также по желанию родители могут забрать оттуда своего ребенка.
- Прежде всего, данная мера направлена на то, чтобы ограничить ребенка от той компании, от того окружения, в котором он находиться. И конечно, оказать ему психологическую и медицинскую помощь, - уточнил представитель МВД.