ВСУ начали применять против оккупантов новый тип беспилотников 17.03.2025, 17:50

Фото и видео позволили идентифицировать неизвестный ранее аппарат.

Силы обороны Украины начали применять новый тип дронов-перехватчиков, разработанных для уничтожения российских разведывательных беспилотников. Об этом 17 марта сообщил ресурс «Милитарный».

По данным источника, опубликованные фото и видео позволили идентифицировать неизвестный ранее аппарат. На кадрах видно, как он с высокой скоростью приближается к российскому коптеру, предположительно для тарана или дистанционного подрыва. Однако атака не завершилась успешным поражением цели.

Как отметили в «Милитарном», отличительной особенностью дрона является его конструкция: он оснащен крестообразным хвостовым крылом и передними крыльями с вертикальными рулями.

Анализ изображения показывает, что элементы управления расположены в передней части, тогда как задние крылья служат для стабилизации. Приводится в движение дрон трехлопастным винтом в корме. Также заметны зафиксированные изолентой элементы, вероятно, содержащие камеру или боевую часть. Однако возможное наличие системы наведения пока не подтверждено.

Эксперты добавили, что Украина активно наращивает парк дронов-перехватчиков, применяемых против российских БПЛА. Они варьируются от простых моделей, уничтожающих цель при столкновении, до более сложных систем с радиоподрывом и наведением.

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