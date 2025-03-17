Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов 3 17.03.2025, 17:59

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Машина проанализировала 10 тысяч симуляций.

Каталонская «Барселона» считается главным фаворитом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором посреди минувшей недели определились пары четвертьфиналистов. Подопечные Ханси Флика после победы над лиссабонской «Бенфикой» имеют больше всего шансов взять трофей.

Соответствующие расчеты приводит суперкомпьютер компании Opta, пишет «Обозреватель». После анализа 10 тысяч симуляций машина определила, что вероятность итогового триумфа «Барсы» в турнире составляет 20,4%.

Совсем немного от каталонцев отстает французский «Пари Сен-Жермен», который сенсационно выбил английский «Ливерпуль». Его шансы впервые в истории взять престижный трофей оценивают в 19,3%.

Тройку замыкает лондонский «Арсенал». На то, что его футболисты поднимут кубок после финального матча, суперкомпьютер дал 16,8%. Далее идет миланский «Интер» (16,4%).

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал» – идет только пятым (13,6%). Тройку команд, вероятность итоговой победы которых меньше 10%, составили мюнхенская «Бавария» (9,7%), бирмингемская «Астон Вилла» (2,8%) и дортмундская «Боруссия» (1%).

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