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В Беларуси выпустили колбасу со вкусом хамона

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  • 17.03.2025, 18:04
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В Беларуси выпустили колбасу со вкусом хамона

Ее коптили на «буковой щепе».

Сырокопченую колбасу со вкусом хамона выпустил «Брестский мясокомбинат», сообщила у себя в Instagram пресс-служба предприятия.

«Любите хамон? Теперь этот вкус доступен в новом формате! Сырокопченая колбаса, в которой сочетаются отборная свинина, говядина и насыщенный вкус хамона», — сообщили на «Брестском мясокомбинате».

Как отметили в пресс-службе, колбаса имеет «глубокий, яркий сладковатый вкус», а коптили ее на «буковой щепе».

Хамон (исп. jamón «окорок») — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.

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