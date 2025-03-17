В Беларуси выпустили колбасу со вкусом хамона

В Беларуси выпустили колбасу со вкусом хамона12
- 17.03.2025, 18:04
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Ее коптили на «буковой щепе».
Сырокопченую колбасу со вкусом хамона выпустил «Брестский мясокомбинат», сообщила у себя в Instagram пресс-служба предприятия.
«Любите хамон? Теперь этот вкус доступен в новом формате! Сырокопченая колбаса, в которой сочетаются отборная свинина, говядина и насыщенный вкус хамона», — сообщили на «Брестском мясокомбинате».
Как отметили в пресс-службе, колбаса имеет «глубокий, яркий сладковатый вкус», а коптили ее на «буковой щепе».
Хамон (исп. jamón «окорок») — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.