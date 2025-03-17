В Норвегии произошел разлив 60 тонн нефти из-за возможной диверсии 7 17.03.2025, 18:10

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Фото: Ole Berg-Rusten / NTB

На трансформаторной станции были обнаружены следы взлома.

Норвежский оператор электросетей Statnett сообщил, что 16 марта обнаружил утечку от 50 до 60 тонн нефти на заброшенной трансформаторной станции недалеко от Осло.

Отмечается, что на старой трансформаторной станции Хаманг в городе Берум были обнаружены следы взлома. Поврежден трансформатор, в результате чего вытекло много тонн нефти. Работы по сбору нефти начались незамедлительно и продолжаются до сих пор.

По словам представителя компании Томаса Феннефосса, неустановленное лицо сделало прорез в ограждении, а затем ослабило крышку на находящемся там трансформаторе, и нефть начала вытекать.

Полиция начала расследование.

Пожарная служба сообщила Statnett о возможной утечке нефти в воскресенье днем. Statnett немедленно направил людей проверить ситуацию. Было быстро установлено, что утечка происходит не из новой трансформаторной станции. Поиск места утечки продолжили, и выяснилось, что нефть вытекает из трансформатора, расположенного на старой подстанции Хаманг.

По предварительной оценке, вытекло 50-60 тонн нефти. Большая часть нефти была собрана резервуарами и отстойниками на месте, но некоторая часть также попала в землю и была отнесена в реку Сандвик. Пожарная служба установила боновые заграждения на реке Сандвик, а муниципалитеты разместили абсорбенты для впитывания нефти.

Как известно, старая трансформаторная станция Хаманг не эксплуатируется после введения прошлой осенью новой станции в эксплуатацию.

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