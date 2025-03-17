«Вы серьезно?»: в Минске показали однушку почти за 100 тысяч долларов 5 17.03.2025, 18:17

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Ролик наделал шума в соцсетях.

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором предложила купить однушку в столице недалеко от станции метро «Грушевка» за $91,9 тыс. Это квартира на 46,1 квадратного метра в новостройке. Комментаторов удивил такой ценник, они стали предлагать другие, пишет «Телеграф».

Дом, где продают квартиру, расположен на проспекте Дзержинского, 21. Однушка находится на 5-м этаже в 17-этажке. Санузел совмещенный, там поставили унитаз, раковину, умывальник, жилая комната и кухня (11,6 «квадрата») без мебели. Есть лоджия.

«Выполнен качественный ремонт с использованием премиальных материалов», — утверждает автор ролика.

@ria_mood Название: Однокомнатная квартира возле ст. метро «Грушевка» Описание: Продается однокомнатная квартира с ремонтом возле метро «Грушевка», пр-т Дзержинского 21 В квартире грамотная планировка: большая кухня 11.6 м2, отдельная жилая комната, санузел, просторная прихожая и лоджия. Выполнен качественный ремонт с использованием премиальных материалов. Квартира находится на 5 этаже 17 этажного дома, откуда открывается панорамный вид. Дом с повышенным уровнем комфорта: - Видеодомофон с возможностью подключения к камерам на этаже - Сервисные поэтажные помещения для колясок и сезонного инвентаря - Два бесшумных скоростных лифта (грузовой и обычный) - Полностью охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением - Подъезд с выходами на две стороны Идеальная инфраструктура. Прямо в доме продуктовый магазин, кофейня, Wildberries, салон красоты, фитнес-студия. Рядом с домом банки, аптеки, медицинские центры и все самое необходимое. До ст. метро «Грушевка» 3 минуты пешком. *Вам останется поставить кухню своей мечты, привезти мебель и сделать потолок. Отличный вариант как для жизни, так и для инвестиции. Чистая продажа, ключи в день сделки. Скорее звоните и записывайтесь на просмотр! Площадь по СНБ 46.1 м2 ♬ DEFEATED - MAXPVNK & DJ RITMO DIVINO

«Вы серьезно?» — не поверил стоимости квартиры один комментатор.

«За эти деньги [можно купить] дом площадью в два раза больше и под ключ с отделкой», — считает другой.

«Готова купить за $70 тыс.», — предложила пользовательница TikTok.

«Уже бы до сотки подняли бы», — написал еще один юзер. Другой комментатор утверждал, что «тут 92 «квадрата» стоили $84 тыс. на этапе стройки».

Впрочем, еще один пользователь TikTok посчитал цену в $91,9 тыс. за такую однушку нормальной: «Нормас, берите, у кого деньги есть».

Кто-то же решил поспорить с автором видео о «качественном ремонте»: «Дешевый ламинат, дешевая сантехника, самые дешевые двери, мебель, кухня и техника еще на $10 тыс. минимум. Хочу лично посмотреть в глаза тому, кто купит эту квартиру за такие деньги». Автор ролика на момент написания этой новости не ответила комментатору.

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