Политолог: Путин находится на растяжке и тянет время 3 17.03.2025, 18:23

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Фото: Getty Images

Ситуация в России сложная.

Дональд Трамп, получив от Украины согласие на 30-дневное перемирие, попытался поставить перед этим фактом Путина, но он решил ускользнуть из этих предложений. Об этом в интервью «ОстроВу» рассказал политический эксперт Константин Матвиенко.

«Хотя в России ситуация также сложная, и она зависима от США, прежде всего из-за санкций, Путин не мог просто так согласиться на это перемирие и начал выдвигать целый ряд фактически невыполнимых требований. На данный момент переговоры, на мой взгляд, зашли в тупик», - сказал он.

По словам политолога, в ситуации неуверенности Путин либо исчезает из информационного пространства, либо прячется за туманом слов, из которых ничего не возможно понять, и тянет время.

«Путин дальше будет тянуть время. Он не боится государственного переворота, выборов у него сейчас нет, поэтому спокойно себе находится в бункере. Вспомните, как недавно он появился в военной форме в Курской области. Конечно, что это была постановка, он никуда не ездил. Но тот факт, что Путин надел военную форму в то время, когда уже якобы начался мирный процесс, это повод показать Трампу, что Россия продолжает войну», - подчеркнул Константин Матвиенко.

Вместе с тем, отметил он, Путин может согласиться на перемирие только из соображений снятия санкций. С другой стороны, у Путина около 15 миллионов жителей России так или иначе завязаны на войну и на военное производство.

«То есть у нас есть с одной стороны, санкции, с другой - интересы социальных групп, которые поддерживают легитимность Путина. Он сейчас на растяжке: хочется снятия санкций и одновременно сохранить поддержку тех, кто обеспечивается войной», - считает политический эксперт.

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