Макрон и новый премьер Канады сделали совместное заявление по миру в Украине 17.03.2025, 18:55

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Канады Марк Карни. Fot. PAP/EPA/ Thomas Padilla / POOL

Карни совершил свой первый визит на посту премьер-министра Канады во Францию.

Канада и Франция будут требовать от России четких обязательств по «прочному и длительному миру» в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Марка Карни, пишет BFM TV.

Отмечается, что в понедельник, 17 марта, Макрон принял Карни в Елисейском дворце. Франция стала первой страной, которую с официальным визитом посетил канадский премьер.

В совместном заявлении по Украине президент Франции напомнил, что «Канада и Франция являются государствами мира, которые и в дальнейшем будут требовать от России четких обязательств», говорится в публикации.

«Это совместное обязательство с украинцами всегда было направлено на достижение прочного и длительного мира, то есть такого, который сопровождался надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы», - подчеркнул Макрон.

Также премьер-министр Канады и президент Франции выразили готовность работать вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину и безопасность в Европе в то время, когда США «намерены вести мирные переговоры непосредственно с Россией».

«Мы оба поддерживаем суверенитет и безопасность, о чем свидетельствует наша непоколебимая поддержка Украины. Канада всегда будет рядом, чтобы гарантировать безопасность Европы», - заявил Карни, подчеркнув совместное с Францией желание «поддерживать максимально позитивные отношения с США».

Он подчеркнул, что Канада и Франция «должны укрепить наши дипломатические связи, чтобы вместе противостоять этому все более нестабильному и опасному миру», а также создать новые «возможности для наших предпринимателей».

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