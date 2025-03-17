Belavia объявила скидки 1 17.03.2025, 19:02

Сэкономить можно на полетах в Турцию и Индию.

Очередная акция от компании Belavia. Белорусский национальный авиаперевозчик снова анонсировал скидки.

На этот раз специальные цены действуют на два направления. Приобрести билеты можно по 21 марта включительно.

Так, рейс из Минска в Стамбул будет стоить от Br631 в одну сторону. Отправиться в путешествие в этот турецкий город можно до 25 апреля.

За билет по маршруту Минск – Дели придется заплатить от Br529 в одну сторону. Период поездки – по 30 апреля.

Акционное предложение представлено тарифом "Промо". Количество билетов ограниченно.

Если при покупке комбинировать тарифы (к примеру, туда – «Промо», назад – «Смарт»), то ко всему билету применяются правила расценок «Промо».

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