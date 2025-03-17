The Economist: В США наблюдается дефицит говядины 17.03.2025, 19:06

Бургеры дорожают.

США столкнулись с недостаточным производством не только яиц, но и говядины. Об этом 17 марта пишет издание The Economist.

Издание отмечает, что говядина тоже дорожает уже много лет, но из-за предложенных президентом США Дональдом Трампом пошлин ситуация может стать еще хуже.

По данным Бюро трудовой статистики, с января 2020 года средняя цена одного фунта (0,45 кг) говяжьего фарша выросла с $3,90 до $5,60. Это на 45% больше, что почти вдвое превышает общий уровень инфляции. По данным Национальной ассоциации скотоводов, лоббистской группы отрасли, рост цен является результатом высокого спроса в сочетании с ограниченным предложением. Из-за недостаточных инвестиций десятилетие назад поголовье крупного рогатого скота в Америке стало меньше, чем в прошлом.

Еще в 2022 году Америка была экспортером говядины, но теперь ситуация изменилась, пишет издание. В прошлом году импорт составил 2 млн голов живого скота и 4,6 млрд фунтов (2,1 млрд кг) забитого – рекордный максимум. Это остановило дальнейший рост цен.

Трамп 2 апреля введет новые высокие пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции, в том числе, вероятно, и говядину. По словам президента, фермеры должны готовиться выращивать продукты питания для продажи американцам. The Economist пишет, что даже если предлагаемые сельскохозяйственные пошлины не вступят в силу, может быть восстановлен частично приостановленный отдельный 25% тариф на Канаду и Мексику.

Отмечается, что коровы могут по нескольку раз пересекать границы, прежде чем пойти на мясо. Из импортируемых США коров большую долю составляют телята, выращенные в Мексике, а затем привезенные в Штаты для откорма. После откорма многие отправляются на канадские бойни, а затем продукт впоследствии импортируется обратно. Эта цепочка тоже может нарушиться, а мясо – значительно вырасти в цене, пишет издание. Отмечается, что уже дорожают бургеры, которые являются одним из любимых блюд американцев.

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