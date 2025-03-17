Новый премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7 17.03.2025, 19:24

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Марк Карни

Саммит состоится в июне.

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Группы семи». Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.

Об этом сообщает The Times.

По словам Карни, он передал Зеленскому приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, который состоялся накануне.

«Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне», - сказал представитель правительства Канады.

Канада, которая в этом году председательствует в «Группе семи», будет принимать саммит в Кананаскисе, что в западной канадской провинции Альберта, 15-17 июня.

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