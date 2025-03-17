Минчанин «заминировал» вокзал, потому что ему не понравилась цена на билет

Минчанин «заминировал» вокзал, потому что ему не понравилась цена на билет5
- 17.03.2025, 19:32
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Что было дальше.
Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности (статья 340 УК), пишет пресс-служба минской милиции.
Несколько дней назад безработный 58-летний минчанин позвонил по номеру железной дороги 105. У сотрудницы линии он расспросил о цене на билет. Стоимость ему не понравилась, и мужчина стал угрожать.
Он также сообщил, что железную дорогу будут взрывать.
Теперь минчанину грозит до 7 лет колонии, утверждают в милиции.