Минчанин «заминировал» вокзал, потому что ему не понравилась цена на билет 5 17.03.2025, 19:32

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Что было дальше.

Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности (статья 340 УК), пишет пресс-служба минской милиции.

Несколько дней назад безработный 58-летний минчанин позвонил по номеру железной дороги 105. У сотрудницы линии он расспросил о цене на билет. Стоимость ему не понравилась, и мужчина стал угрожать.

Он также сообщил, что железную дорогу будут взрывать.

Теперь минчанину грозит до 7 лет колонии, утверждают в милиции.

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