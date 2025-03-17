ЕС обсуждает пакет военной поддержки для Украины на 40 млрд евро 1 17.03.2025, 19:39

Лидеры ЕС поручили «быстро продвигать» эту инициативу.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас надеется на быстрый прогресс по инициативе военной помощи Украине в размере 40 млрд евро, которая, по ее словам, имеет широкую поддержку среди стран-членов Евросоюза.

«Сначала относительно Украины, то есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы в 40 млрд евро. Конечно, сейчас обсуждение ведется в деталях», — заявила Каллас после заседания Совета ЕС по внешней политике, цитирует «Интерфакс-Украина».

Она добавила, что лидеры ЕС поручили «быстро продвигать» эту инициативу.

«Мы поработали над этим, поэтому, надеюсь, мы сможем действительно двигаться дальше, потому что все за столом поняли, что мы действительно должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя», — пояснила Каллас.

Каллас также сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудили результаты переговоров между Украиной и США в Джидде. По ее словам, участники дискуссии выразили поддержку этим переговорам, отметив, что «теперь мяч на стороне России».

«И то, что мы сейчас видим, что Россия на самом деле не хочет мира, и также то, что за столом было понимание, что России на самом деле нельзя доверять, потому что они воспользуются этой возможностью, чтобы ставить всевозможные требования, и, как мы уже видим, они уже ставят требования, которые являются их конечной целью, поэтому посмотрим, как это будет развиваться дальше», — отметила высокий представитель ЕС.

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