Борисовчанка показала зарплату в соцсетях и получила советы по карьерному росту 1 17.03.2025, 19:58

479 рублей за 152 часа.

Белоруска, работающая на швейном участке ОАО «Світанак» в Борисове, продемонстрировала свой расчетник в TikTok — за 19 дней, или 152 часа работы, ей заплатили чуть более 479 рублей. Ролик вызвал бурные реакции: комментаторы спорят о справедливости начислений и дают советы по поиску работы, заметило издание ex-press.live.

Судя по опубликованному фото, девушка работает на ОАО «Світанак» швеей, отрабатывает распределение как молодой специалист.

В феврале ей начислили 591,38 рубля. Из этой суммы удержали аванс (100 рублей), профсоюзные взносы (5,91) и взнос в пенсионный фонд (5,91). К выдаче на руки вышло 479,56. Отработала девушка, по данным из расчетного листа, 19 дней, или 152 часа.

«Кто как работает, так и получает, если норму не делаете, конечно, зарплата копейки будет», — написала одна комментатор.

В ответ на это автор видео пожаловалась на «космическую норму», которую надо выполнять на предприятии. Также она рассказала, что ей «вообще, бывает, не платят аванс».

«У швеи зарплата сдельная. Если приходить, три нитки вшить и день сидеть, то и зарплата будет соответствующая», — считает другая пользователь TikTok.

«Ну, уже неплохо, я там за девять дней на практике получила девять рублей», — поделилась третья.

А сама борисовчанка утверждает, что на производстве «не получится просто сидеть, за нами смотрят как на зоне, выйти на пять минут покурить уже трагедия».

Были и те, у кого все же вопросы к зарплате возникли. «Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?» — спросила комментатор, отметив, что с 1 января 2025-го размер месячной минимальной зарплаты в Беларуси составляет 726 рублей.

«Читаю и поражаюсь людям. Если все пойдут в начальники, что тогда будет? Накинулись на девочку, она старалась, и ей обидно», — встала на сторону автор видео еще одна комментатор.

Другой пользователь решил, что дело в самой профессии: «А сколько вы хотите получать? По 3000? Так и на должность соответствующую устраивайтесь… Взяли рабочую специальность по нише и жалуетесь. Нужно было думать раньше, на кого идете учиться и куда работать».

«А тут прям все с красным дипломом собрались. И все директора с зарплатой 5000», — парировала еще одна комментатор.

«Я когда поступала, мне обещали, что я смогу выбрать, куда пойти на отработку. У меня две профессии — швея, продавец. С самого начала хотела пойти на продавца, на третьем курсе мне сказали: нету выбора, идете [швеей], все», — объяснила автор.

Некоторые делились опытом собственной отработки:

«Я так понимаю, у нас много где такой беспредел. На „Пинскдреве“ тоже одна зарплата была 260 рублей. Удобно: наберут молодежь, год издеваются с такими зарплатами, мне сказали: тихие, тянут все».

«Я так на „Марк Формэле“ отработку проходила в 2019 году. Три месяца отработала и плюнула, на дорогу денег больше уходило, заплатила 5000 за то, что не прошла отработку, и не капли не пожалела».

«Так на всех заводах. Норма завышена на 50% от реально выполнимой, и спорить бесполезно. Не делаешь норму — сидишь без зарплаты».

Кто-то дал совет девушке: «Пока идет отработка, посмотри на бирже труда, какие больше всего требуются профессии и где зарплату норм обещают. И развивайся в том направлении».

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