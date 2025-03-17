Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине 1 17.03.2025, 20:12

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши надеется, что президент США окажется таким же хорошим переговорщиком, каким он себя представляет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Путиным сможет заставить хозяина Кремля отказаться от «некоторых абсурдных требований» по Украине.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит PAP.

Сикорский напомнил, что президент Трамп сначала «пообещал решить этот конфликт за 24 часа».

«Мы знали, что это не будет так просто», – добавил он.

Польский министр добавил, что желает Трампу удачи в переговорах с российским правителем и надеется, что президент США окажется таким же хорошим переговорщиком, каким он себя представляет.

Сикорский также выразил надежду, что Трамп сможет убедить Путина отказаться от некоторых абсурдных требований, таких как желание взять под контроль всю Украину или демилитаризовать ее, а также от планов завоевать дополнительные украинские территории в будущем.

«Успех переговоров с Трампом мы будем оценивать по качеству достигнутого мира», – добавил глава МИД Польши.

Он добавил, что мирные переговоры станут тестом для Российской Федерации, поскольку Украина согласилась на временное 30-дневное прекращение огня, а Москва ставит условия, что свидетельствует о том, что она не хочет ни мира, ни настоящих мирных переговоров.

«Мы четко видим, кто хочет мира, а кто хочет войны. Россия захочет захватить всю Украину другими способами, а желательно еще и нейтрализовать пол Европы в военном плане. Ей это не удастся, но это не значит, что Путин не будет пытаться», – резюмировал Сикорский.

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