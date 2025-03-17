Белоруса лишили премии за отказ участвовать в конкурсе 1 17.03.2025, 20:15

Работодатель упирал на то, что это трудовая обязанность.

Мастер производственного обучения одного из учебных заведений Брестской области отказался участвовать в конкурсе, за что его лишили премии. Работодатель настаивал, что он не выполнил трудовые обязанности, но в профсоюзной организации объяснили, что администрация поступила не по закону.

Наниматель обосновал лишение сотрудника премии тем, что он якобы нарушил трудовые обязанности, отказавшись участвовать в конкурсе.

Согласно законодательству, за неисполнение трудовых обязанностей действительно может наступить дисциплинарная ответственность. Однако возник вопрос: является ли участие в конкурсе частью трудовых обязанностей?

Правовая инспектор труда Брестской областной организации профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Алеся Козак пояснила, что нарушение трудовых обязанностей — это несоблюдение законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, условий трудового договора, должностных инструкций, приказов работодателя и других нормативных документов.

Однако участие в конкурсе не относится к трудовым обязанностям — это считается общественным поручением. Если работник отказывается выполнять задачи, не входящие в его должностные обязанности, или отказывается от общественных поручений, наказывать его за это нельзя, а применять дисциплинарное взыскание — неправомерно.

В итоге приказ о лишении мастера премии был признан незаконным и отменен. Работнику вернули удержанную сумму.

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