Белоруса лишили премии за отказ участвовать в конкурсе

Белоруса лишили премии за отказ участвовать в конкурсе1
- 17.03.2025, 20:15
Работодатель упирал на то, что это трудовая обязанность.
Мастер производственного обучения одного из учебных заведений Брестской области отказался участвовать в конкурсе, за что его лишили премии. Работодатель настаивал, что он не выполнил трудовые обязанности, но в профсоюзной организации объяснили, что администрация поступила не по закону.
Наниматель обосновал лишение сотрудника премии тем, что он якобы нарушил трудовые обязанности, отказавшись участвовать в конкурсе.
Согласно законодательству, за неисполнение трудовых обязанностей действительно может наступить дисциплинарная ответственность. Однако возник вопрос: является ли участие в конкурсе частью трудовых обязанностей?
Правовая инспектор труда Брестской областной организации профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Алеся Козак пояснила, что нарушение трудовых обязанностей — это несоблюдение законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, условий трудового договора, должностных инструкций, приказов работодателя и других нормативных документов.
Однако участие в конкурсе не относится к трудовым обязанностям — это считается общественным поручением. Если работник отказывается выполнять задачи, не входящие в его должностные обязанности, или отказывается от общественных поручений, наказывать его за это нельзя, а применять дисциплинарное взыскание — неправомерно.
В итоге приказ о лишении мастера премии был признан незаконным и отменен. Работнику вернули удержанную сумму.