Украинские пограничники уничтожили танк Т-72 и МТЛБ оккупантов 17.03.2025, 20:17

иллюстративное фото

Видеофакт.

Пограничники РУБпАК «Феникс» уничтожили вражеский танк Т-72 и МТЛБ на Харьковщине. Враг прятал технику в лесополосах, готовясь к наступлению. Однако бойцы бригады «Помста» вовремя ее обнаружили и уничтожили, сорвав планы противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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