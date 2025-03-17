Когда в Беларусь вернется тепло
- 17.03.2025, 20:28
- 1,584
Белгидромет дал прогноз.
Тепло, которое демонстрировала белорусская весна на прошлой неделе, настроило всех на позитивную волну.
А похолодание, нагрянувшее на территорию нашей страны в минувшие выходные, расстроило каждого. Но это не продлится долго, пишет БелТА.
Синоптики обещают, что совсем скоро зима закончится. Вторник, 18 марта, будет последним холодным днем начавшейся недели. После – разворот на тепло.
Столбики термометров в некоторых районах ночью опустятся до -10…-12°С. Днем будет максимум 5°С.
Со среды начнется улучшение. Пройдут кратковременные дожди и снегопады по всей территории Беларуси. Но столбик термометра днем уже будет показывать от 4 до 11°С.
Так, в страну из Западной Европы начнет распространяться теплый воздух, температурный фон станет расти.
С четверга по воскресенье в Беларуси будет преимущественно без осадков. Только в утренние часы настроение могут подпортить слабые туман, гололед и гололедица.
В ночь на 20 марта минимальная температура воздуха составит от -6 до 1°С. А вот днем уже будет весна. Ожидается 7–14°С.
Днем в пятницу воздух прогреется до 9–16°С. Выходные будут также теплыми и сухими, но без фанатизма. Ночью ожидается от -3 до 3°С. Днем – 7–14°С. По юго-западу – до 16°С.