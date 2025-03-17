Левандовский — первый игрок «Барселоны» после Месси, забивший 35 голов за сезон

Левандовский — первый игрок «Барселоны» после Месси, забивший 35 голов за сезон1
- 17.03.2025, 20:44
Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил 35 голов в 40 матчах этого сезона во всех турнирах. Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.
Также он стал первым игроком «сине-гранатовых» после Лионеля Месси, достигшим такого результата. У аргентинца было 38 голов в 47 матчах в сезоне 2020/21.