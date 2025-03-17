Левандовский — первый игрок «Барселоны» после Месси, забивший 35 голов за сезон 1 17.03.2025, 20:44

Роберт Левандовский

Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил 35 голов в 40 матчах этого сезона во всех турнирах. Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.

Также он стал первым игроком «сине-гранатовых» после Лионеля Месси, достигшим такого результата. У аргентинца было 38 голов в 47 матчах в сезоне 2020/21.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com