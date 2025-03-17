закрыть
17 марта 2025, понедельник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Левандовский — первый игрок «Барселоны» после Месси, забивший 35 голов за сезон

1
  • 17.03.2025, 20:44
Левандовский — первый игрок «Барселоны» после Месси, забивший 35 голов за сезон
Роберт Левандовский

Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил 35 голов в 40 матчах этого сезона во всех турнирах. Это его лучший показатель за одну кампанию в составе каталонского клуба.

Также он стал первым игроком «сине-гранатовых» после Лионеля Месси, достигшим такого результата. У аргентинца было 38 голов в 47 матчах в сезоне 2020/21.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип