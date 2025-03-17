Белый дом: Трамп готов к санкциям против РФ

Белый дом: Трамп готов к санкциям против РФ2
- 17.03.2025, 21:18
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Президент США введет ограничения, если разговор с Путиным не будет успешным.
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
По ее мнению, Украина и Россия «никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас».
«Президент (Трамп - ред.) полон решимости добиться этого», - подчеркнула Ливитт.
При этом журналисты спросили у нее, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его завтрашний звонок с Путиным не пройдет успешно.
«Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется», - ответила Ливитт.