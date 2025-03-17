Украинский дрон дальностью 3000 км прошел испытание
- 17.03.2025, 21:59
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Об этом сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинский дрон с дальностью полета 3000 километров прошел испытание. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Украинский лидер провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которого были беспилотники.
«Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости насчет дальнобойных дронов. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание. Благодарен разработчикам, производителям», - заявил президент Украины.
По его словам, Украина разрабатывает линейку дальнобойного вооружения, которая может обеспечить ее безопасность.