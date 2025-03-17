Зеленский провел «теплый разговор» с президентом Аргентины Милеем 17.03.2025, 22:14

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Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что провел телефонную беседу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, в том числе обсудив укрепление двусторонних отношений (в частности торгово-экономических).

Соответствующее сообщение опубликовано 17 марта в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек и тысячи потеряли дом. Украина готова помочь Аргентине защитить жизни и оказать необходимую помощь», — сказал он.

Президент Зеленский заявил, что рассказал аргентинскому коллеге о «конструктивной встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США относительно безусловного полного 30-дневного прекращения огня».

«Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него», — заявил он.

В канцелярии президента Аргентины заявили, что у руководителей двух стран состоялся «теплый телефонный разговор».

«Лидеры обсудили двусторонние отношения и мирный процесс между Украиной и Россией. Президент Милей выразил признательность за солидарность, выраженную Президентом Зеленским в связи с трагедией в Баия-Бланка», — заявили аргентинские чиновники.

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